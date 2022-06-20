تواجه حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اقتراعًا لسحب الثقة الشهر المقبل، بعد أن فشل حزبه في الفوز بالأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية يوم الأحد.

وقال تحالف Nupes اليساري الفرنسي، اليوم الاثنين، إنه يخطط لطرح اقتراع لسحب الثقة من تجمع إنسامبل الذي يتزعمه ماكرون في 5 يوليو المقبل، علمًا بأن هذا التحالف هو ثاني أكبر تجمع في مجلس النواب بالبرلمان.

وفي الوقت نفسه، كان ماكرون يسعى بشدة لطلب الدعم من منافسيه في البرلمان من أجل إنقاذ بعض أجندته الإصلاحية وتجنب الشلل السياسي.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، أوليفيا جريجوار، لراديو فرانس إنتر: لا يوجد نص في فرنسا يوضح كيف ينبغي أن تسير الأمور، سيكون الأمر معقدا، علينا أن نكون مبدعين.

ولم يعلق ماكرون بعد على نتيجة الانتخابات، لكن أحد الأسئلة الرئيسية هو ما إذا كان سيحاول إبرام صفقة مع الجمهوريين المحافظين أو الدخول في مفاوضات مع المعارضين لتهدئتهم لتجنب مصير سحب الثقة.

وقالت مصادر في البرلمان إن ماكرون يعتزم إجراء تعديل وزاري في حكومته في الأيام المقبلة.

فرنسا تواجه مأزقًا كبيرًا

وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، فإنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس الفرنسي والمعارضة، فإن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يواجه شللًا سياسيًا، وبالإضافة إلى ما سبق، فإنه إذا لم يجد ماكرون الدعم الكافي لإنجاح الأمور، فقد تواجه فرنسا انتخابات مبكرة في المستقبل.

نتيجة الانتخابات الأخيرة

وجاءت الانتخابات التشريعية في فرنسا بالنتائج التالية:

حصد حزب ماكرون الوسطي على 245 مقعدًا، أقل بكثير من رقم 289 اللازم للسيطرة على البرلمان.

حصد التحالف اليساري Nupes على 131 مقعدًا.

أما اليمين المتطرف فحصد 89 مقعدًا، مقابل الجمهوريين الذين حصدوا 61 مقعدًا.

وتعكس الأرقام النتائج التالية: