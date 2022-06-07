أصبح المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله جاهزًا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المباريات المقبلة.

حمدالله يستعد للمشاركة في التدريبات

وغاب عبدالرزاق حمدالله عن المشاركة في التدريبات الجماعية مع الاتحاد، بسبب الإصابة، ولم يستطع المشاركة في ودية بيراميدز بالأمس، لعدم الجاهزية البدنية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال الإعلامي قصي نقادي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أخبر عبدالرزاق حمدالله الجهاز الطبي والفني على قدرته للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية والمباريات القادمة للفريق”.

الاتحاد في الدوري هذا الموسم

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي الاتفاق في ملعبه، فيما يستضيف الباطن ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

وأصبح موقف العميد صعبًا في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تجمد رصيده عند 61 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الذي يتفوق بالمواجهات المباشرة.