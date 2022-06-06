انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد بيراميدز الودية بخسارة العميد بهدف دون رد سجله أسامة جلال.

تعادل الاتحاد ضد بيراميدز:

وبدأ المدرب الروماني كوزمين كونترا بالتشكيل التالي؛ مارسيلو غروهي، عمر هوساوي، عبدالله الحافظ، حازم الزهراني، حسن الأسمري، برونو هنريكي، خالد السميري، عمر الجدعاني، أحمد باحسين، إيغور كورونادو وهارون كمارا.

وانطلقت مباراة الاتحاد ضد بيراميدز التي أُقيمت في ملعب العميد بدون حضور جماهيري أو وسائل الإعلام بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف، ولكن دون جدوى، ليخيم التعادل السلبي على الشوط الأول.

واستمرت المحاولات في الشوط الثاني، وأجرى كوزمين تغييرات عديدة، قبل أن ينجح أسامة جلال في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة قوية، وضغط الفريقان لهز الشباك مجددًا، وسط تألق من الدفاع، لتنتهي المباراة بخسارة الاتحاد ضد بيراميدز.

العميد في الدوري:

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي الاتفاق في ملعبه، فيما يستضيف الباطن ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

وأصبح موقف العميد صعبًا في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تجمد رصيده عند 61 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الذي يتفوق بالمواجهات المباشرة.