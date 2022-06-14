أعرب نجم منتخب السعودية تحت 23 عامًا، حمد اليامي عن جاهزية اللاعبين لمواجهة أستراليا، مؤكدًا أن الأخضر يمتلك مجموعة لاعبين مميزين.

الأخضر في مواجهة أستراليا

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد أستراليا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب باختاكور الأوزبكي.

حمد اليامي يعلق على مواجهة نصف النهائي

وعلق حمد اليامي على المباراة المرتقبة قائلًا: “منتخب أستراليا نجح في التأهل إلى الدور قبل النهائي في كأس آسيا تحت 23 عامًا، وهذا يؤكد أنهم فريق جيد وقوي، ونحن جاهزون لمواجهتهم”.

وتابع خلال تصريحاته التي نقلها موقع الاتحاد الآسيوي الرسمي: “المجموعة لدينا تشكل فريقًا قويًا، وانضمام فارس البريكان وحسان تمبكتي يشكل إضافة لنا لأنهما لاعبان جيدان أيضًا ويمتلكان خبرة كبيرة”.

وعن نجاح منتخب السعودية في المحافظة على نظافة شباكه خلال المباريات السابقة، قال حمد اليامي: “الجهاز الفني يعمل دائمًا على ضمان تأمين الجانب الدفاعي، ونأمل أن نواصل التميز في هذا الجانب خلال مباراة الغد”.