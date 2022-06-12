خطف نجم الأخضر الأولمبي، فراس البريكان، نجومية مباراة السعودية وفيتنام، بعد تألقه اللافت، ضمن منافسات المواجهة الآسيوية.

فوز السعودية ضد فيتنام:

ولعب منتخب السعودية ضد فيتنام، على ملعب لوكوموتيف في طشقند، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، بفوز الأخضر بثنائية نظيفة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد نظيره الأسترالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وسط طموحات بمواصلة التألق وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

فراس البريكان نجم المباراة:

وظهر فراس البريكان بشكل مميز خلال مباراة السعودية وفيتنام اليوم، وشكل خطورة على المرمى بفضل تحركاته الرائعة، ونجح في تسجيل الهدف الثاني، ويمنحه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، جائزة “رجل المباراة”.

ويُقدم فراس البريكان مستوى مميزًا ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، ليكون واحدًا من أبرز اللاعبين، ويطمح في مواصلة التألق، وقيادة الأخضر الأولمبي لحصد اللقب للمرة الأولى.