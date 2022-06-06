ستكون مسارح الرياض وجدة على موعد مع حفلتين غنائيتين لنجوم مميزة من جمهورية مصر العربية. حيث أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن إقامة الحفلتين للنجوم حمزة نمرة، وفرقة كاريوكي يوم الجمعة المقبلة في الرياض على مسرح أبوبكر سالم في منطقة رياض بوليفارد سيتي فيما ستقام الحفلة الثانية في جدة على مسرح ليالينا يوم السبت المقبل.

إبداع تعدى حدود مصر

الإبداع المصري الذي يشكله النجوم حمزة نمرة وفرقة كاريوكي تعدى حدود مصر، حتى أصبحت تنتشر أغانيهما على امتداد الوطن العربي.

ويعود الفنان حمزة نمرة المولود في السعودية إليها مجدداً، هذه المرة على خشبة المسرح ليصدح بأغنياته ذات المشاعر العذبة والتي تحقق مئات الملايين من المشاهدات موقع “يوتيوب”.

فيما سيكون الجمهور متشوقاً لأغاني الروك مع فرقة كاريوكي الشابة وأعضائها الخمسة، والتي تحظى بإقبال كبير في مختلف المنصات الرقمية والحية.