أكد رجل الأعمال والأكاديمي خالد بن عبدالله آل سعود، أنه لم نرَ يومًا لـ”مشاهير الفلس” حضورًا حتى ولو في مؤخرة الصفوف في نصرة قضايا الوطن.

قانون للردع:

وتابع خالد آل سعود، خلال تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن هذا يأتي بقدر ما بات وجود مشاهير الفلس خطرًا لا يُستهان به يستهدف قيمنا ومبادئنا وأجيالنا، ولابُد من سَنّ قانون يردعهم.

وأضاف: “يُطلقون على أنفُسِهم لقب صُنّاع محتوى، لكن بعضهم المحتوى فارغ، مثل عقل صاحبه.. يا رب لُطفك بنا”.

تفاعل مع التغريدات:

وتفاعل العديد من المتابعين مع تغريدات خالد آل سعود، حيث كتب عبدالله رفيع الشلاحي: انطلاقًا من أسفالهم وسوء محتواهم فلا يشرف الوطن أن يعدهم حتى، وأعتقد يا دكتور أنه يجب أن نوجه أقلامنا وحديثنا نحو الشركات التي تتعامل معهم في الدعاية والإعلان، فلو وضع مقياس للمحتوى ومن يكون دون المستوى تستبعده الشركة من خطة تسويقها.

وتعجب عبدالعزيز البنيان: هؤلاء يلهثون ورقة المال، المال ولا سواه! فمن يدفع أكثر تتسع دائرة الكاميرا له، يصنعون محتوى لأنفسهم لأنهم بلا محتوى.. فإن لم يجد فإعلان وإن لم فسقطه يتكسب وراءها متابعين جدد! صنعوا مادة بقالب لمتابعيهم فصدقوا عنوانها نحن أبطال التفاهة فصدقهم أولئك وانضموا للقافلة!

الشركات المعلنة السبب:

أما مغردة تدعى سارة فكتبت: الشركات المعلنة هم سبب هذه الفوضى، المفروض أي شخص يسوي إعلان يكون حاصل على تصريح من وزارة الإعلام والتصريح أن يكون حاصل على شهادة إعلام W/، لو يتم مقاطعة أي شركة تنزل إعلان عند مشاهير الفلس سوف يتغير الوضع مثل ما هو حاصل مع البيض.

من جهته، قال سالم الغدير: المشاهير هدفهم واضح مادي بحت، وربما لا ألومهم لكن يجب تدخل هيئة الإعلام بهذا الشأن بحيث يكون المشهور مرخص له بالإعلان أسوة بالمحامي والمقرض، وتتحمل الجهة المعلنة كافة تبعيات الإعلان، وذلك وفق ضوابط معينة خاصة بالمحتوى.