عادت قضية المواطن خالد الدوسري، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في أمريكا، إلى دائرة الضوء مجددًا، وسط مطالبات بتخصيص الدولة لمحام يدافع عنه.

وسم “خالد محتاج محامي” يتصدر

وعبر موقع تويتر أطلق المغردون وسمًا بعنوان ” خالد محتاج محامي يا ملكنا” ناشدوا فيه ولاة الأمر بأن يتم النظر في تكليف محام للدفاع عن الدوسري.

في البداية قال أحد المغردين :” متخيلين كيف الموضوع مرعب ! إنك تكون مسجون في دولة غريبه ظلم ولا أحد فاكرك والمشكلة الدلائل معك بس تحتاج محامي ! يا الله يارب تشرح صدره”. فيما قالت شموع:” اللهم سخر له جنود الأرض والسماء ” فيما غرد شخص آخر بالقول:” الله أعلم بقلوب أم وأخوات وإخوان خالد وهم يشوفون بعيونهم قطعة من قلبهم يتدمر بالسجون.. الله يعلم بقلوب أهل خالد “.

الثقة في براءة خالد الدوسري

بدوره قال حساب كلنا خالد :” شعبكم يأمل في الله ثم فيكم متفائلين خيرًا بقيادتنا الحكيمة لثقتنا ببراءة المعتقل خالد الدوسري الذي أمضى أكثر من 10 سنوات في السجون الأمريكيه دون تهم محددة”.

بدوره قال محمد الهدله:” لدي اقتراح قد يكون فيه حل لمشكلة خالد الدوسري خاصة أن بايدن يرفع شعار حقوق الإنسان والحرية التي يتبناها لماذا لا يكون خالد وحميدان التركي على أجندات زيارة بايدن للسعودية وطرح هذا الموضوع.” وتابع بالقول:” ربما يقول البعض هذا لقاء رسمي ورد : ترى المواطن السعودي دائما في وجدان قيادتنا”.

من جانبها قالت ريم “اللهم فرج كربة وسجن خالد و يرجع لأمه ووطنه اللهم سخر لخالد من يفك أسره وقيده اللهم ارحم ضعفه ومده بالصبر والقوة اللهم إنه مغلوب فانتصر “.

وعلقت غيمة في الوسم بالقول:” خالد محتاج محامي يعيد فتح القضية الأدلة موجودة ووالدة خالد تناشد ولاة الأمر حفظهم الله ولكن لم يصل صوتها ساعدونا في ايصال صوتها”