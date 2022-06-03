تترقب الجماهير مباراة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا ضد طاجيكستان، وسط طموحات بتحقيق الأخضر لانطلاقة قوية في كأس آسيا 2022.

الأخضر يفتتح مشواره في كأس آسيا

ويلعب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا ضد طاجيكستان، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا 2022 في أوزبكستان، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب لوكوموتيف في طشقند.

الخبرات سلاح المنتخب السعودي

ويعول المدير الفني سعد الشهري على خبرات لاعبيه في قيادة الأخضر الأولمبي لتجاوز عقبة طاجيكستان اليوم، حيث إنه يضم في صفوفه العديد من النجوم المميزين الذين يشاركون باستمرار مع أنديتهم في دوري المحترفين.

كما يحلم الشهري بقيادة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لحصد لقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، حيث إنه وصل إلى المباراة النهائية مرتين، ولكن خسر أمام العراق في 2014، وكوريا الجنوبية عام 2020.

الظهور الأول لطاجيكستان

على الجانب الآخر، يشارك منتخب طاجيكستان تحت 23 عامًا بقيادة مدربه موبين أرغاشيف في كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، ما يحفز لاعبيه للظهور بشكل مميز، أملًا في تحقيق مفاجأة ومواصلة مشواره بالبطولة.

ونجح منتخب طاجيكستان في التأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا باعتباره أحد أفضل المنتخبات في المركز الثاني، حيث تواجد خلف إيران في المجموعة الثانية.