كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مزايا وخدمات صفحة ركن المستهلكين التفاعلية، حيث تجمع المواد والخدمات التوعوية لتعزيز الصحة العامة.

خدمات صفحة المستهلكين

وقالت هيئة الغذاء والدواء في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، إن ركن المستهلكين يعد صفحة إلكترونية تقدم مواد توعوية للأفراد والمختصين في شتى مجالات عمل الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأوضحت أن الصفحة تتيح الحصول على كل من الموضوعات التفاعلية بصيغ مختلفة وقابلة للطباعة، المقالات والأدلة التوعوية، حساب السعرات الحرارية، الاستماع لبودكاست غذاء ودواء، حاسبة جرعة الباراسيتامول، وركن الطفل.

خدمة أمرك

وتكون خدمة “أمرك” عبارة عن بريد إلكتروني لطلب الخدمات والمنتجات التوعوية الموجهة للجمهور والتي تشتمل على: