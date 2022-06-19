تراجعت عملة البيتكوين الرقمية، دون مستوى الـ18 ألف دولار خلال جلسة أمس السبت، مسجلة 17593 دولاراً، لتخسر نحو 75% من قيمتها مقارنةً بأعلى مستوياتها.

وقلصت العملة الرقمية الأكبر من حيث القيمة السوقية خسائرها في تعاملات اليوم وتجاوزت الـ18 ألف دولار.

انخفاض حاد في البيتكوين

ويأتي هذا الانخفاض الحاد في قيمة البيتكوين إثر تعليق منصتي “سلسيوس” Celsius و”بابل فاينانس” Babel Finance عمليات السحب، وذلك بعد تعليق مماثل لأكبر منصة في العالم، “باينانس” Binance.

ضغوط مالية هائلة

وأوضح كبير محللي السوق للأمريكتين إدوارد مويا لدى “أوندا” لوكالة “رويترز” إن كسر البيتكوين حاجز الـ20 ألف دولار يظهر انهيار الثقة في قطاع العملات المشفرة، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً منها يتعرض لضغوط مالية هائلة نظراً لزيادة تكاليف الاقتراض.

وتراجعت جميع العملات المشفرة الرئيسية بشكل حاد خلال تعاملات السبت. وفقدت إيثر، ثاني أكثر العملات الرقمية استخدامًا، نحو 10% من قيمتها.

يذكر أن سوق العملات المشفرة كان يتجاوز 3 تريليونات دولار في ذروته قبل سبعة أشهر، لكنه تراجع إلى ما دون تريليون دولار الاثنين الماضي.