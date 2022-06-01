قدم المحلل المالي الدكتور حسين العطاس نصيحة للموظفين في القطاعين العام والخاص بالعمل بشكل جدي على تنفيذ الخلطة السحرية للتوفير من الراتب.

فيديو | المحلل المالي د. حسين العطاس يتحدث عن الخلطة السحرية للتوفير من الراتب خصوصا مع سهولة الدفع في الوقت الحالي ويقول: ابدأ بـ 15٪؜ من الراتب حتى لو اقتربت من التقاعد#الراصد pic.twitter.com/cR9RGhES4F — الراصد (@alraasd) May 31, 2022

خطوات الادخار:

وأكد العطاس، خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية، أنه على الموظفين اتخاذ خطوات الادخار من الآن، من اليوم قبل الغد، ولا يقف الموظف عند كلمة راحت علي، والكل يبدأ على حسب ظروفه المادية بالنسبة على الراتب وما عليه من التزامات مادية ولو بداية من 5% إلى 10% استقطاعًا من الراتب مهما كانت الظروف”.

وتابع: اعتبر هذا البند وكأنه ليس في الراتب ولا تستخدمه وادخره ولا تقف على الكلام المحبط بأنه لم يتبقَّ على التقاعد إلا خمس سنوات أو عشر سنوات والمعيشة أصبحت صعبة وبالذات الذين في بداية حياتهم العملية وأفضل الفرص المالية للادخار من الراتب.