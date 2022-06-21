أوضح الإدارة العامة لـ المرور خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة ⁧أبشر⁩.

تعرف على خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة ⁧#أبشر⁩ ⁧#المرور_السعودي pic.twitter.com/2Rb68fFfju — المرور السعودي (@eMoroor) June 21, 2022

خطوات الكفالة الإلكترونية

وأشار المرور السعودي إلى أن الخطوات تتمثل في:

ـ الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر.

ـ النقر على أيقونة خدماتي ـ خدمات.

ـ الدخول للخدمات العامة.

ـ خدمة الكفالة.

ـ اختيار كفالة جديدة، أو استعراض الطلبات.

ـ إدخال بيانات المكفول.

ـ الضغط على أيقونة السداد.

ـ التأكد من إجمالي المبلغ.

ـ إدخال بيانات البطاقة البنكية.

ـ طباعة الرقم المرجعي.

رخصة القيادة شرط تسجيل المركبة

وفي وقت سابق أعادت الإدارة العامة للمرور تأكيدها على وجود أي مستخدم فعلي لديه رخصة قيادة لتسجيل المركبة، في حالة عدم وجود رخصة لمالك السيارة.

وقد تلقى المرور سؤالًا من أحد المواطنين عن إمكانية تسجيل ملكيته للسيارة بالرغم من عدم امتلاكه رخصة قيادة، فأجابت بالتأكيد على وجود مستخدم فعلي يملك رخصة قيادة لإتمام التسجيل.

خطوات تجديد استمارة السيارة

وفي وقت سابق؛ حددت الإدارة العامة للمرور، بالتفصيل، خطوات تجديد استمارة السيارة، للمواطنين عبر منصة أبشر.

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد استفسر بشأن خطوات تجديد استمارة السيارة، وأجابت الإدارة العامة للمرور بقولها إن خطوات تجديد الاستمارة تشمل: سداد الرسوم – سداد المخالفات – الفحص الفني – التأمين. وبينت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن أيضًا تجديد استمارة السيارة عن طريق الحساب الخاص في منصة أبشر.