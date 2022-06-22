قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، نصائح مهمة لتجنب التسمم الغذائي.

ممنوع خلط الغذاء النيء مع الجاهز للأكل

وقالت هيئة الغذاء والدواء، في إنفوجراف صادر عنها، إن تجنب خلط الغذاء النيء مع الطعام الجاهز للأكل واستخدام ألواح تقطيع خاصة واحدة للخضراوات وأخرى للحوم النيئة يمنع التسمم الغذائي.

أسباب التسمم الغذائي

يذكر أن أخصائية التغذية العلاجية، أمل كنانة، كشفت في وقت سابق عن أسباب زيادة حالات التسمم الغذائي في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت كنانة، في تصريحات تليفزيونية: “دائما الأكل يكون حساسًا للحرارة، وحرارة الجو حاليا مرتفعة جداً، وتقوم المطاعم بتسوية الطعام قبل وقت كبير، وبالتالي تتغير عليه درجة الحرارة”.

وأضافت: “عندما يصل الطعام للشخص تتغير عليه درجة الحرارة مرة أخرى، وهذه من أكثر الأشياء التي يمكن أن تسهل تكوين البكتيريا التي تسبب التسمم”.

ونصحت بضرورة شرب المياه المعصور عليها بعض الليمون بعد تناول أي وجبة من الخارج، لتطهير المعدة والأمعاء، واتخاذ هذه عادة في هذا الطقس شديد الحرارة.

وأشارت إلى أنه إذا كانت البكتيريا أكبر من ذلك فعلى الشخص أن يذهب إلى المستشفى.