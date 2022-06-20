أوضح تقرير المركز الوطني للأرصاد الحالة المناخية أن معدل درجات الحرارة السطحية لمكة المكرمة خلال شهر ذي الحجة القادم ستكون أعلى من المعدل بزيادة تصل إلى ربع درجة.

توقعات طقس الحج

فيما ستكون الأمطار حول المعدل مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة أحيانًا، وستبلغ معدل درجة الحرارة العظمى في شهر ذي الحجة 43.2 °م فيما يميل ليلًا للاعتدال نسبيا ليصل معدل درجة الحرارة الصغرى إلى 28.8 °م.

وأشار التقرير أن أعلى رطوبة نسبية سجلتها مكة المكرمة خلال هذا الشهر كانت 93% بينما أقل رطوبة نسبية 6% ، فيما يشير التقرير إلى أن معدل درجات الحرارة السطحية خلال شهر ذي الحجة على المدينة المنورة أعلى من المعدل بزيادة تصل إلى نصف درجة.

درجات الحرارة العظمى

وستكون الأمطار حول المعدل مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة أحيانًا، ومعدل درجات الحرارة العظمى يبلغ 43 °م، بينما يميل ليلًا للاعتدال نسبيًا ليصل معدل درجة الحرارة الصغرى فيه إلى 29.8 °م ـ مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع.

وتشير البيانات المناخية للمدينة المنورة إلى أن أعلى رطوبة نسبية سجلت خلال هذا الشهر كانت 92% بينما أقل رطوبة نسبية 1%.