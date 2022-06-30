كتبت البلوجر من سنغافورة، كيستينا بوميدين لموقع Have Halal Will Travel قائلة إن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن هناك عددًا لا يحصى من الأنشطة المبهجة والمعالم الخلابة لاستكشافها في مدينة جدة المليئة بالثقافة والعمارة والمأكولات السعودية، وهي مدينة يجب إضافتها إلى قائمة مجموعة السفر الخاصة بك.

أفضل الأشياء للقيام بها في جدة

وقالت البلوجر إن من أفضل الأشياء التي يمكن القيام بها في جدة ما يلي:

1- زيارة أطول نافورة في العالم

يبلغ عمر النافورة 30 عامًا ويقف على ارتفاع 312 مترًا في وسط البحر الأحمر، وهو حقًا إنجاز معماري، وتُعرف نافورة الملك فهد بكونها أطول نافورة في العالم، وتنفث المياه على ارتفاع يزيد عن 800 متر، وفي الغروب يزداد جمالها بفضل مئات الأضواء الكاشفة.

2- سفاري الصحراء

هناك العديد من الجولات المختلفة المتاحة التي تقدم مجموعة من الأنشطة الصحراوية ومنها التخييم والتزلج على الرمال.

3- الصلاة في مسجد عائم

تم بناء المسجد على حافة كورنيش جدة، وأثناء ارتفاع المد، يبدو المسجد كما لو أنه طافٍ في البحر الأحمر، وعند شروق الشمس أو غروبها، سترى الضوء ينفذ عبر النوافذ ذات الزجاج الملون.

4- أكواريوم جدة

إذا كنت ترغب في رؤية الحياة البحرية الفريدة من نوعها والمتواجدة في جدة فقط، فتوجه إلى الأكواريوم التي تضم حديقة الحيوانات المائية ويتواجد بها 200 نوع بحري بما في ذلك أسماك القرش والسمك الحجري وهو أكثر الأسماك سمومًا في العالم.

5- اصطحب أطفالك إلى المنتزهات الترفيهية وعروض السيرك

تتواجد في المدينة السعودية عطا الله هابي لاند، أحد أكبر مدن الملاهي في جدة، يمكنك الاستمتاع بيوم نشط مع عائلتك مع جولات مثيرة وألعاب فيديو وبولينج وتسلق الصخور والتزلج على الجليد ونافورة موسيقية ومسرح سداسي الأبعاد والعديد من خيارات الطعام.

وهناك أيضًا رحلة سفاري إفريقية في Jungle Land Theme Park (Mersal Village)، أحد الأماكن الترفيهية الرئيسية في جدة، واستمتع أيضًا بعروض السيرك المثيرة ومجموعة متنوعة من ألعاب الملاهي.

6- التسوق

جدة هي جنة لعشاق التسوق، يمكنك زيارة مول العرب الذي يقع على بعد 10 دقائق فقط من مطار الملك عبد العزيز الدولي، ويتكون من ثلاثة طوابق ومئات من المتاجر مثل Zara و Nike و Coach، كما أن هناك قاعة طعام عملاقة في الطابق الأرضي.

يمكنك التوجه أيضًا إلى أي من الأسواق الثقافية في جدة مثل سوق البدو وسوق قابيل إذا كنت تفضل التسوق لشراء الهدايا التذكارية والسلع المصنوعة يدويًا.

7- الأماكن الثقافية

متحف عبد الرؤوف خليل للتراث الإسلامي، ومتحف جدة للنحت المليء بالفن، مثيران للإعجاب، وكلاهما سيغمرانك في ثقافة جدة.

8- الطعام

المطاعم في جدة، حدث ولا حرج، وهي تختلف بمقدار اختلاف البشر، فهناك المطاعم الرومانسية والبحرية والمحلية، وعامةً فإن المطبخ السعودي غني وعصري.

واختتم التقرير قائلًا: جدة هي مدينة أيقونية ذات هندسة معمارية تتحدى الحدود وفرص مثيرة للمغامرة، وقد حان الوقت لاستكشاف وجهات فريدة بها واكتساب تجارب مذهلة منها.