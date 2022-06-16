أكد ديوان البحرية التجارية والموانئ، في تونس، استمرار حركة السفن دخولًا وخروجًا من الموانئ باستثناء بعض الحالات حيث تم تسجيل تأخير جزئي محدود بخصوص الحركة التجارية بسوسة وصفاقس وقابس.

استمرار حركة الملاحة في تونس

وأشار في بيان إلى أن التأخير الجزئي، كان بسبب توقف بعض عمليات الشحن والتفريع .

وأضاف: “قد تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحد الأدنى من الخدمات لتامين النشاط التجاري ومن ذلك تامين دخول وخروج سفينة الرحلات السياحية MSC OPERA بميناء حلق الوادي في وقتها وبمستوى الخدمات المطلوب، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات المتعلقة بالسلامة والمراقبة .

استئناف العمل

وقد دعا قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، إلى استئناف العمل بداية من الساعة الحادية عشرة ليلا من اليوم الخميس، عوضا عن منتصف الليل مراعاة لمصلحة المسافرين.