أعرب بندر الدعجاني، العضو الذهبي بـ الأهلي، عن حزنه الشديد بسبب الوضع الذي وصل له الفريق حيث أصبح قريبًا من الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى السعودي.

ماذا قال عضو الأهلي الذهبي ؟

قال الدعجاني اليوم الجمعة عبر حسابه في “تويتر”: “تكلمت من الجولات الأولى أن هاسي ما ينفع يدرب الأهلي ما أحد سمع كلامي، قدمت استقالتي واستمر الحال كما هو وخرجت بمساحة وقلت إن المشكلة في إدارة اكرة، قالوا الدعجاني يريد إسقاط الإدارة، وأنا أقسم بالله في هذا اليوم الفضيل الجمعة، كنت لا أريد إلا مصلحة الراقي والراقي فقط”.

جماهير الراقي في أكثر من مناسبة طلبت رحيل إدارة النفيعي مع رحيل موسى المحياني حيث لم ينجح أي منهما في تحقيق الفريق لنتائج طيبة.

الأمل الوحيد لـ الراقي: