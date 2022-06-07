أبدى رئيس نادي الخليج، علاء الهمل، إعجابه بتجربة الفيحاء، وأعرب عن تمنياته بأن تشهد الفترة المقبلة استمرار الفريق الأول لكرة القدم في دوري المحترفين.

تأهل الخليج تمهيد لبداية ثبات بدوري المحترفين:

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج بلقب دوري يلو، بعد احتلاله المركز الأول برصيد 66 نقطة، من الفوز في 18 مباراة والتعادل 12 مرة، وخسر 8 مرات، ونجح في تسجيل 51 هدفًا، واستقبل 36 هدفًا.

وقال علاء الهمل: “نعد الجماهير أن يكون الصعود الحالي بداية الثبات في دوري المحترفين .. تأثرنا من الاصابات والضغط النفسي أثر على نتائجنا.. دوري الأولى مسابقة صعبة وفيها ضغوطات كبيرة على الفرق”.

وتابع رئيس نادي الخليج تصريحاته عبر برنامج “أكشن مع وليد”، قائلًا: “اتخذنا قرارًا جريئًا بإقالة المدرب والقرار كان أحد أسباب الصعود”.

التعاقد مع لاعبين وجهاز فني:

وواصل رئيس نادي الخليج تصريحاته قائلًا: “إستراتيجيتنا في اختيار اللاعبين أن يكونوا إضافة للفريق ولا نعتمد على الأسماء لكن على الكفاءة كما أننا نملك فريق يحلل ويدرس أرقام الخيارات المطروحة بالإضافة للجنة الفنية”.

وأضاف: “نعمل حاليًّا على ملف الجهاز الفني وملف اللاعبين الأجانب.. لكي نقدم شيء بالدوري فيجب ان تكون بدايتنا صحيحة ولذلك نتريث في اختيار المدرب.. الأقرب اختيار مدرب أوروبي وأنا معجب بتجربة الفيحاء”.

وأردف: “نفكر في التعاقد مع بعض الأسماء الأجنبية بالدوري وسنختار من سيضيف لنا ونبتعد عن المغامرة في التعاقدات.. نحتاج لعدد 18 لاعبًا بالفريق.. الجميع تعب من الصراعات السابقة بالنادي”.

واستكمل رئيس نادي الخليج تصريحاته قائلًا: “من الممكن أن نحصل على تمويل مالي للتعاقد مع اللاعبين إلى حين وصول الدفاعات ولنستغل الفترة الصيفية.. إذا لم يكن هناك لاعبين مميزين فإن الوضع سيكون صعبًا”.