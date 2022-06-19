أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الطائي، تركي الضبعان، بالمستوى الذي ظهر عليه حارس مرمى فريقه، نواف العقيدي مع المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

الضبعان يهنئ الأخضر باللقب:

ونجح الأخضر في التتويج بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على أوزبكستان في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب “ميلي ستاديوم”، بهدفين دون رد سجلهما أحمد الغامدي وفراس البريكان.

وعلق الضبعان على فوز الأخضر قائلًا: “مبروك فوز منتخبنا، بدأ حصد الزرع بطولة بطعم خاص جاءت بصناعة سعودية بكل تفاصيلها، اكتساح أفضليات (لعب نظيف، أفضل لاعب، أفضل حارس، أكيد أفضل مدرب)”.

إشادة بمستوى نواف العقيدي:

وأثنى تركي الضبعان بأداء الحارس نواف العقيدي طوال منافسات البطولة، وعلق قائلًا: “يبدو أن الفوز بأفضل حراس القارة الآسيوية لا يحصل إلا بالمرور من عرين الأسود الطائي ماركة مسجلة”.

وتابع الضبعان حديثه عن الحارس نواف العقيدي عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “مبروك لك يا أسد لقد كنت في الموعد كعادتك فكنت حامي عرين وطنك سنراك سدًّا منيعًا في مونديال قطر2022 شكرًا لك ولنادي النصر”.

وخطف نواف العقيدي الأنظار في كأس آسيا تحت 23 عامًا، ليتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، حيث شارك في 6 مباريات، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه بهم جميعًا.