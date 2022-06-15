ظهر حارس مرمى الأخضر الأولمبي، عبدالرحمن الشمري، بشكل مميز بعد مشاركته كبديل في مباراة منتخب السعودية ضد أستراليا.

عبدالرحمن الشمري يتألق:

وتعرض حارس المرمى المتألق نواف العقيدي لإصابة في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، وحاول استكمال المباراة، ولكن لم يستطع، ليُشارك عبدالرحمن الشمري بدلًا منه.

وبعد مشاركة عبدالرحمن الشمري بوقت قليل، احتسب حكم مباراة السعودية ضد أستراليا ركلة جزاء، بعد لعبة مشتركة مع حسان التمبكتي، إلا أن الحارس البديل تصدى لها بنجاح ليُحافظ على نظافة الشباك.

وجاء تألق عبدالرحمن الشمري استكمالًا لمستوى الرائع الذي ظهر عليه نواف العقيدي طوال منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث لعب دورًا بارزًا في تأهل الأخضر، وسط طموحات بتحقيق اللقب للمرة الأولى.

الأخضر إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا:

ولعب منتخب السعودية ضد أستراليا على ملعب باختاكور الأوزبكي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، بفوز الأخضر بهدفين دون رد، سجلهما حسين العيسى وأيمن يحيى.

وينتظر منتخب السعودية بقيادة المدير الفني سعد الشهري الفائز من مباراة أوزبكستان ضد اليابان التي ستُقام في وقت لاحق اليوم، من أجل مواجهته في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.