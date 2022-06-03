رفع رئيس مجلس إدارة نادي الفتح، سعد العفالق راية التحدي قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره الهلال.

الفتح في مواجهة الهلال

ومن المقرر أن يلعب الفتح ضد الهلال، يوم 19 يونيو، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العفالق يتمنى الفوز على الهلال

وقال العفالق خلال تصريحاته تلفزيونية: “سنفوز على الهلال في الجولة 29 للدوري، لسنوات طويلة كنا نلعب بطريقة دفاعية ونركز على المرتدات، لكن تغير نهج الفريق منذ 3 سنوات”.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لتحقيق الفوز، وتأكيد بقائه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز السادس برصيد 35 نقطة، ويفصله 3 نقاط فقط عن الفرق التي تواجه خطر الهبوط.

وفي حالة فوز النموذجي، ستشتعل المنافسة على اللقب، خاصة إذا فاز الاتحاد في مباراته المقبلة، سيصبح قريبًا من التتويج، حيث يتساوى حاليًا في عدد النقاط مع الهلال، إلا أن المواجهات المباشرة في صالح الزعيم.