قال الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، سلطان بن سليم: إن موقع ميناء جدة يقع على أهم معبر يربط أمريكا والبحر المتوسط وآسيا.

وأشار سليم في مقابلة مع “العربية”، إلى الفرص المتاحة في المنطقة التي تمثل نقطة وصل مع دول شرق آسيا، موضحًا أن ميناء جدة يساعد موانئ دبي إلى الوصول لأسواق جديدة.

لا قيود اقتصادية:

وأضاف: “نحن لا نعاني من قيود اقتصادية بل على العكس لدينا نمو.. ونعمل على كيفية تحويل هذا النمو إلى فرص تفيد البلد”.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي أن ما يملكه ميناء جدة من إمكانيات يساعد على التعامل على كميات بضائع أكبر.

وأشار إلى أن سلاسل الإمداد تعد من الأعمال التي لم تشهد تطورًا خلال الفترة الأخيرة، واتضحت هشاشتها خلال أزمة كورونا.

ميناء جدة:

وحول بدء تشغيل المنطقة المتكاملة للخدمات اللوجستية في ميناء جدة، قال: إن عملية البناء بدأت بالفعل ومن المتوقع أن ينتهي المقاول قريبًا.

وأكد سليم أن الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية والإمارات مهم إقليميًّا.