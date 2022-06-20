انتقد رئيس نادي الأحساء الأدبي د. ظافر الشهري دعوة منظمي معرض الكتاب في المدينة المنورة، لحضور بعض الشخصيات المعادية والمحرضة على المملكة وأمن الخليج بصفة عامة.

ونشر الشهري بعض التغريدات والتي تكشف عن طريقة تفكير بعض هذه الشخصيات ومدى عدائها للمملكة والخليج.

مع التحية لمنظمي معرض الكتاب في المدينة المنورة ، كيف يُدْعَى هذا الإنسان للمعرض يوقع كتبه ويحاضر ويستضاف ، وهو من ترون تغريداته على حسابه الموثق حتى وإن حذف بعضها فإن بين الضلوع داء دويّا. pic.twitter.com/AIwpx7wVTV — د. ظافر الشهري (@dhafer_KFU) June 19, 2022

وقال الشهري: “مع التحية لمنظمي معرض الكتاب في المدينة المنورة ، كيف يُدْعَى هذا الإنسان للمعرض يوقع كتبه ويحاضر ويستضاف، وهو من ترون تغريداته على حسابه الموثق حتى وإن حذف بعضها فإن بين الضلوع داء دويّا”.

استضافة كارثة .. وجريمة لا تغتفر

وتفاعل المغردون مع تغريدة ظافر الشهري وعلق سعيد الفقيه بقوله “استضافة كارثة ، وجريمة لا تغتفر”.

وأضاف محمد المنقري “هل تمتلك الجهات الثقافية قواعد بيانات أو اختارت مستشارين من المثقفين العارفين بالساحة الثقافية؟

أو هل يدير المؤسسات الثقافية خبراء ثقافيين وإداريين؟ الإجابة على بعض الأسئلة تساعد على فهم المشهد الثقافي بشكل عام.