أعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن قلقه الشديد من أن تضطر أوكرانيا إلى تقديم تنازلات في حال تستمر الحرب الروسية على كييف.

قبول اتفاق سلام سيئ

وقال جونسون، اليوم السبت، إنه يخشى أن تواجه أوكرانيا ضغوطًا للموافقة على اتفاق سلام مع روسيا لا يصب في مصلحتها، بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوروبا.

وحسب ما نقلته شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، أضاف “تقول دول كثيرة إن هذه حرب أوروبية غير ضرورية، وبالتالي فإن الضغط سيزداد لتشجيع، وربما إجبار، الأوكرانيين على قبول سلام سيئ”.

كارثة اقتصادية

وأشار جونسون أثناء مشاركته في قمة مجموعة دول الكومنولث، إلى أن عواقب نجاح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في شق طريقه في أوكرانيا ستكون خطرة على الأمن العالمي و”كارثة اقتصادية طويلة الأمد”.

ولا تزال القوات الروسية والأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وسط اشتداد المعارك في شرق أوكرانيا.

فيما تلقت أوكرانيا أمس، الجمعة، إن قواتها تلقت أوامر بالانسحاب من سيفيرودونتسك لأنه لم يتبق سوى القليل للدفاع بعد أسابيع من القتال العنيف ، في أكبر انعكاس لأوكرانيا منذ خسارة ميناء ماريوبول في مايو.