نعى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، محمد العيسى، ضحايا زلزال أفغانستان الذي وقع اليوم وراح ضحيته 1000 قتيل، بالإضافة إلى 1500 مصاب.

وقال العيسى في تغريدة: “بألمٍ عميقٍ نتابع الخسائر الجسيمة جرّاء الزلزال الذي تعرض له إخواننا في أفغانستان. صادق مواساتنا وتضامننا مع ذوي الضحايا وشعب أفغانستان العزيز كافة”.

وأضاف: “نقف معكم في مصابكم الجلل، وندعو المولى القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويعجِّل بشفاء المصابين، ويحمي أفغانستان من كل سوء”.

زلزال أفغانستان المدمر:

وكان زلزال مدمر ضرب في وقت مبكر من صباح الأربعاء جنوب شرقي أفغانستان، وبلغت قوة الزلزال 6.1 درجات، وفق ما أوردت وكالة رويترز”. وكانت ولاية بكتيكا الأكثر تضررًا من جراء الزلزال في أفغانستان، فيما سجل وقوع ضحايا وخسائر أقل بكثير في ولاية خوست المجاورة.

وقال المسؤول بوزارة الداخلية الأفغانية صلاح الدين أيوبي: إن معظم الوفيات المؤكدة كانت في بكتيكا، بينما كانت خوست أقل تضررًا من جارتها، حيث تحدثت أرقام أولية عن مقتل 25 شخصًا ونقل 90 آخرون إلى المستشفى فيها.