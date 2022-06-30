أعلن نادي الاتفاق قبل قليل عن رحيل لاعبه السلوفاكي فيليب كيش عن صفوف الفريق، وذلك بعد أن وقع مع نادي اتحاد كلباء الإماراتي.
سيّد منطقة الجزاء 🎯
ومقاتل خط الوسط 💪
انـتـهـت رحـلـتـنـا 🙏@4filipkiss 💚❤️#شكرا_كيش 🙌 pic.twitter.com/7gH3QR1vna
— نادي الاتفاق (@Ettifaq) June 30, 2022
وكان كيش صاحب الـ31 عامًا رحل عن صفوف فارس الدهناء وذلك بعد 5 سنوات قضاها في صفوف الفريق لينضم إلى فريق اتحاد كلباء كصفقة انتقال حر.
وخلال موسم 2021/2022 خاض كيش مع الاتفاق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 28 مباراة ساهم خلالها بتسجيل 5 أهداف.
وكان الاتفاق ضمن بقاءه في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الفوز على الفيحاء بطل كأس الملك في الجولة الثلاثين والأخيرة يوم الاثنين الماضي.
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