أعلن نادي الاتفاق قبل قليل عن رحيل لاعبه السلوفاكي فيليب كيش عن صفوف الفريق، وذلك بعد أن وقع مع نادي اتحاد كلباء الإماراتي.

وكان كيش صاحب الـ31 عامًا رحل عن صفوف فارس الدهناء وذلك بعد 5 سنوات قضاها في صفوف الفريق لينضم إلى فريق اتحاد كلباء كصفقة انتقال حر.

وخلال موسم 2021/2022 خاض كيش مع الاتفاق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 28 مباراة ساهم خلالها بتسجيل 5 أهداف.

وكان الاتفاق ضمن بقاءه في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الفوز على الفيحاء بطل كأس الملك في الجولة الثلاثين والأخيرة يوم الاثنين الماضي.