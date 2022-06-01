أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن رحيل النجم الفرنسي بول بوغبا عن الفريق الأول لكرة القدم رسميًا.

رحيل بوغبا عن مانشستر يونايتد

وأصدر نادي مانشستر يونايتد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أكد من خلاله أن بوغبا سيغادر الفريق في الصيف الجاري، متمنيًا له التوفيق في خطوته المقبلة.

وينتهي تعاقد الفرنسي الدولي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نهاية يونيو الجاري، ولم يتوصل الطرفان لأي اتفاق بشأن التجديد، قبل أن يتم الإعلان عن رحيله مجانًا اليوم.

وكان بوغبا قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد صيف عام 2016، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي مقابل 89 مليون جنيه إسترليني، ليرتبط اسمه بالعودة إلى البيانكونيري مجددًا، وتؤكد تقارير تلقي عرض رسمي.

مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في المركز السادس برصيد 58 نقطة، من الفوز في 16 مباراة والتعادل 10 مرات، وخسر 12 لقاء.