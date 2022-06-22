يطمح البرازيلي رومارينيو لمواصلة التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، والتسجيل في شباك الاتفاق خلال مباراتيهما المقبلة.

رومارينيو يسعى للتسجيل أمام الاتفاق

ويُعد الاتفاق هو الفريق الوحيد الذي واجهه رومارينيو في أكثر من مواجهتين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين دون أن يهز شباكه، حيث خاض 7 مباريات ضده، وقدم تمريرتين حاسمتين فقط.

ويُعد رومارينيو من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حيث يتصدر قائمة هدافيه هذا الموسم برصيد 18 هدفًا من 27 مباراة، ويسعى لقيادته لتحقيق الفوز بالمباراتين المتبقيتين، أملًا في حصد اللقب.

الاتفاق ضد الاتحاد

ومن المقرر أن يلعب الاتفاق ضد الاتحاد على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 31 نقطة.