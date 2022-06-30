كشفت تقارير صحفية مصرية أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لنادي النصر دخل ضمن قائمة المرشحين لتدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفًا للمصري إيهاب جلال.

وذكر الإعلامي إبراهيم محمد العتيق عبر حسابه في “تويتر” ونقلًا عن صحيفة مصرية شهيرة أن فيتوريا مرشح لتدريب منتخب الفراعنة بعد إقالة إيهاب جلال يوم 16 يونيو الحالي.

روي فيتوريا لن يدرب الأهلي المصري

جدير بالذكر أن فيتوريا كان قد رُشح لتدريب الأهلي المصري لكن المارد الأحمر تراجع عن إتمام الصفقة بسبب الراتب الكبير لـ فيتوريا.

وسبق لـ فيتوريا أن عمل مدربًا لنادي النصر ثم رحل في بداية عام 2021 عن أصفر الرياض.

وكان إيهاب جلال رحل عن تدريب منتخب مصر بعد الخسارة في مباراتي إثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 وكوريا الجنوية الودية.