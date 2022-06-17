أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا بشأن تعرض المنطقة الشرقية، لأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي لشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأوضح تحذير المركز أن المناطق المتأثرة بالأتربة هي: الأحساء، والعديد، وبقيق، ويستمر التنبيه بالحالة المذكورة حتى الواحدة من صباح غد السبت، علمًا بأن حالة التنبيه بدأت منذ العاشرة من صباح اليوم الجمعة.

أمطار على عسير:

يذكر أن المركز أصدر تحذيرًا في وقت سابق من استمرار حالة الأمطار الغزيرة إلى المتوسطة على منطقة عسير، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية؛ ما يتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية.

ولفت المركز إلى أن التأثيرات الجوية المصاحبة لهذه الظواهر الجوية تتمثل في: تساقط البرد والسيول، فضلًا عن نشاط الرياح.

وتتأثر بالظواهر المذكورة كل من: النماص، وبلقرن، وتنومة.

وتنتهي حالة التنبيه في الحادية عشرة من مساء اليوم الجمعة، علمًا بأنها بدأت في الساعة العاشرة صباحًا.