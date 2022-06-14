كشفت الفنانة المصرية ريم مصطفى، بعض التفاصيل الخاصة عن حياتها الشخصية وأسرار عن زيجتها التي استمرت 10 أعوام وأثمرت عن ولدين.

وكشفت ريم مصطفى أيضًا، خلال استضافتها ببرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي عن الأشياء التي لا تقبلها في الرجال، قائلة “دمهم تقيل”، موضحة أن أكثر شيء مهم بالنسبة للرجل والمرأة، أن يحترموا اختلافات بعضهم، فضلًا عن فهم الرجل معنى “الرجولة”، قائلة “إحنا بقينا ستات بـ 100 راجل”.

ريم مصطفي بتاكل محشي بالليل عادي جداً ومش بتحب الدايت 😂 .. ودي أكتر حاجة مش بتحبها في الرجالة!#كلمة_أخيرة@ReemMoustafa pic.twitter.com/WxlS6rUJeb — كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@KelmaAkhira) June 14, 2022

اختلاف أدى للانفصال

وفي التفاصيل عن زواجها، قالت ريم مصطفى، إنها تزوجت في عمر 19 عامًا، وانفصلت بعد 10 أعوام، ولديها ولدان اسمهما عمر وعلي.

وأكدت أن تجربة زواجها كانت مهمة جدًا لها في حياتها، وتعلمت منها أن أهم شيء تختاره هو شريك الحياة، موضحة أن انفصالها عن والد أبنائها كان بسبب الاختلافات بينهما، لكنه محترم وتربطها به علاقة صداقة.

وتابعت قولها: “يوم ما أقع في مشكلة هكلمه، والحاجة الحلوة إننا اتفقنا على تربية الأولاد، وعمرنا ما اتخانقنا ولكن كنا مختلفين عن بعض”.

ولفتت إلى أن زواجها هذا كان عن حب وليس صالونات، مؤكدة أن قرار الطلاق كان صحيحًا بالنسبة لها، وجاء وهما جالسان مع بعضهما.

وأضافت أن طليقها وقف بجانبها في التمثيل وكان داعمًا كبيرًا لها في المجال، واختياري شريك حياتي الجاي لازم يكون داعمًا لي وليس عبئًا عليّا، وأنا سعيدة ومكتفية بنفسي”، كما تحدثت عن أنها لا تحب الدايت، وتعشق الطبخ جدًا، قائلة: “اللي بيحب ياكل بيحب يطبخ.. وممكن أكل محشي بالليل عادي جدًا”.