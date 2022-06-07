يسعى المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لتجهيز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم جيدًا لمباراته الودية المقبلة ضد فنزويلا.

رينارد يسعى لمعالجة الأخطاء

ويأمل رينارد لمعالجة بعض الأخطاء التي حدثت في مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الودية أمام نظيره الكولومبي، والتي انتهت بخسارة الأخضر بهدف دون رد، كما شارك سالم الدوسري وياسر الشهراني في المران الجماعي.

وكان رينارد قد غاب عن ودية السعودية ضد كولومبيا، بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، قبل أن يعود لقيادة التدريبات الجماعية، حيث يطمح للظهور بشكل أفضل في ودية فنزويلا وتحقيق نتيجة إيجابية.

السعودية ضد فنزويلا

ومن المقرر أن يلعب الأخضر ضد منتخب فنزويلا الأول لكرة القدم، مساء يوم الخميس المقبل على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، في ثاني ودياته بإسبانيا بعد مواجهة كولومبيا التي خسرها بهدف دون رد.

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حاليًّا معسكرًا خارجيًّا في مدينة أليكانتي الإسبانية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2022 التي ستُقام في شهر نوفمبر المقبل.