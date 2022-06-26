يترقب الجمهور السعودي القرارات النهائية بشأن قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله وناديه الاتحاد ضد نادي النصر، وقضية محمد كنو وما إذا كان سيُقبل استئناف نادي الهلال أم لا حول الأمر.

الناقد الرياضي عادل الملحم وجه سؤالًا لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم فقال: “‏كلاكيت ألف مرة يا اتحاد القدم السعودي، فيه أمل نشوف قرارات حاسمة بشأن قضيتي كنو والمكالمات المسربة؟”.

لماذا اعترض الهلال على قرارات قضية كنو؟

وكانت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قررت في الأول من مايو الماضي، منع الهلال من تسجيل الصفقات الجديدة لفترتي انتقالات، بجانب إيقاف اللاعب عن ممارسة كرة القدم لمدة 4 أشهر، فقرر أزرق الرياض التقدم باستئناف لمركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرارات فض المنازعات.

كواليس قضية حمد الله والنصر

أما قضية حمد الله فكان النصر فسخ عقد اللاعب المغربي يوم 23 نوفمبر الماضي، ثم في ديسمبر الماضي انتقل المهاجم المغربي لصفوف الاتحاد.

ولكن تبين بعد ذلك أن حامد البلوي إداري نادي الاتحاد حرّض حمد الله على فسخ العقد مع النصر في سبتمبر الماضي وهو ما جعل النصر يتقدم بشكوى ضد الاتحاد واللاعب المغربي.

وقال الإعلامي عبد الرحمن الجماز حول القضية: “قرار قضية حمد الله لن يصدر إلا بعد نهاية الدوري، ويجب توجيه هذا السؤال للاتحاد السعودي لكرة القدم”.