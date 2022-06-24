يُقدم سالم الدوسري مستوى مميزًا مع الهلال ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سالم الدوسري يتألق

ويُعد الموسم الحالي هو الأفضل تهديفيًا للنجم سالم الدوسري في مسيرته بالدوري السعودي للمحترفين منذ 11 عامًا، حيث ساهم في تسجيل 14 هدفًا، قبل جولة على نهاية المسابقة.

وكسر سالم الدوسري رقمه التهديفي الأفضل الذي حققه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 أهداف، ورفع عدد أهدافه في جميع المواسم التي لعبها مع الهلال في البطولة إلى 43 هدفًا.

ونجح سالم الدوسري في إحراز 6 أهداف من آخر 11 تسديدة له على المرمى ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

الهلال يتجاوز الفتح ويتصدر

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على نظيره الفتح بالأمس بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليعزز حظوظه في التتويج باللقب.

وتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 64 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد، فيما تجمد رصيد الفتح عند 35 نقطة في المركز السادس.