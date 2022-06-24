تسبب وضع الفريق الكروي الأول بـ الأهلي واقترابه من الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو” في زيادة حالة الغضب من جماهير الراقي لـ مجلس إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي.

رسالة قاسية من جماهير الأهلي لإدارة النفيعي:

وكانت جماهير الراقي، انتقدت طريقة عمل كل من النفيعي وموسى المحياني، موضحين أنهما من ضمن الأسباب الرئيسية وراء تراجع نتائج الفريق بالموسم الحالي.

السبب الأول وراء غضب الجماهير هو عدم اهتمام مجلس إدارة النفيعي بالتعاقد مع مدير فني عالمي جديد، لقيادة الفريق، وإنقاذه من شبح الهبوط، والاكتفاء بتعيين روبرت سيبولدي بعد رحيل المدرب الألباني بيسينك هاسي.

السبب الثاني هو وجود لاعبين أجانب لم يقدموا الإضافة للفريق مثل دانكلير بيريرا وكارلوس إدواردو وفرانك كوم، وهو ما ساهم في تراجع النتائج، خاصة في الدور الثاني للدوري، ودخول دوامة الهبوط إلى الدرجة الأولى.

جماهير الراقي في أكثر من مناسبة طلبت رحيل إدارة النفيعي مع رحيل موسى المحياني حيث لم ينجح أي منهما في تحقيق الفريق لنتائج طيبة.

الأمل الوحيد لبقاء الأهلي:

وأصبح الأمل الوحيد لـ جمهور الأهلي، هو الفوز على الشباب، في الجولة 30 والأخيرة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتزاع بطاقة البقاء في الموسم المقبل.

ويحتل الراقي حاليًّا المركز الـ14، بعد خسارة الأمس من نادي الرائد بثلاثية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر الدوري.