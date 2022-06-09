أثار تأخر إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي في تقديم صفقة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، النرويجي إيرلينج هالاند، غضب الجماهير.

مانشستر سيتي يحسم الصفقة

وكان نادي مانشستر سيتي قد أعلن، يوم 10 مايو الماضي، عن تعاقده رسميًا مع المهاجم النرويجي حتى عام 2027، قادمًا من بوروسيا دوتموند الألماني، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

سبب عدم تقديم هالاند

وذكرت صحيفة “ذي أتلتيك” البريطانية: “ارتباط اللاعب بالمشاركة مع منتخب النرويج في دوري الأمم الأوروبية، بجانب أن تعاقده مع السيتي يبدأ في الأول من يوليو.. لا تعد الأسباب الرئيسية وراء تأخير تقديمه للجماهير ووسائل الإعلام”.

ولفتت الصحيفة البريطانية: “الأمر تسويقي بحت، إذ ينتظر مسؤولو نادي مانشستر سيتي اللحظة المناسبة لإقامة حدث يليق بنجومية هالاند”.

وأضافت “ذي أتلتيك”: “الأمر سيكون مثاليًا، إذا نجح النادي الإنجليزي في سحب القميص رقم 9 من مهاجمه البرازيلي جابرييل جيسوس، لتكون القيمة التسويقية لتقديم المهاجم النرويجي أقوى كثيرًا”.

وأبدت جماهير مانشستر سيتي مؤخرًا عن غضبها من عدم تقديم الصفقة حتى الآن، ما دفعها لتدشين هاشتاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسم “قدموا هالاند”.