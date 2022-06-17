كشف النجم الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف عن سبب عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مؤكدًا في الوقت ذاته صعوبة مواجهات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ماشاريبوف يكشف سبب عدم المشاركة باستمرار

وقال ماشاريبوف خلال تصريحاته لقناة Championat: “لا أشارك بشكل أساسي مع النصر، بسبب كثرة تغيير المدربين بالفريق خلال الموسم الحالي، كل لاعبي الفريق كانت لديهم مشكلة عدم المشاركة بصفة مستمرة”.

وواصل النجم الأوزبكي تصريحاته قائلًا: “بعد أن وصل ميغيل روسو لم يكن يعرفني بشكل جيد، ولكن بعد مرور الوقت ومباراة تلو الأخرى، أصبحت أشارك معه باستمرار حتى حصلت على ثقته”.

اللعب في دوري أبطال آسيا

وتحدث ماشاريبوف عن أهدافه مع النصر هذا الموسم، قائلًا: “كان هدفنا التتويج بالدوري، ولكن لم نتمكن من القيام بذلك هذا الموسم، نحن الآن بالمركز الثالث، وبنسبة كبيرة أنجزنا مهمة التأهل لدوري أبطال آسيا، بنسبة 90%”.

واختتم نجم النصر تصريحاته قائلًا: “نريد لعب دوري أبطال آسيا الموسم القادم، ولكن أمامنا مواجهتان في غاية القوة، ولا توجد أي أندية سهلة بالدوري السعودي، وكل من يتابعه يعرف هذا الأمر جيدًا”.