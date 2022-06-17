يسعى نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر لتدعيم حراسة المرمى في الموسم الجديد، ليكون نواف العقيدي المرشح الأبرز للانضمام إلى صفوفه.

نواف العقيدي يتألق

وارتبط اسم النصر بأكثر من حارس مرمى أجنبي، أبرزهم الكولومبي دافيد أوسبينا والثنائي المصري محمد الشناوي ومحمد أبو جبل، إلا أن التألق اللافت لحارسه المعار نواف العقيدي دفع الجماهير للمطالبة بعودته.

وتبدو فرص عودة نواف العقيدي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر كبيرة، خاصة أنه ظهر بشكل مميز مع الطائي هذا الموسم، وساهم في تحقيقه لنتائج إيجابية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما ظهر نواف العقيدي بشكل مميز مع المنتخب السعودي الأولمبي ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث شارك في 5 مباريات، ولم تهتز شباكه بأي هدف، وساهم في تأهله إلى المباراة النهائية.

النصر في الدوري هذا الموسم

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام الحزم على ملعبه، فيما يستضيف الفتح ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة من الفوز في 17 مباراة، والتعادل 4 مرات، وخسر 7 لقاءات.