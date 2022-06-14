أكد مدرب الأخضر الأولمبي، سعد الشهري جاهزية اللاعبين لمواجهة منتخب أستراليا المرتقبة في كأس آسيا تحت 23 عامًا.

سعد الشهري يؤكد جاهزية الأخضر لأستراليا

وعلق سعد الشهري على مواجهة السعودية ضد أستراليا خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم الثلاثاء، قائلًا: “استعداداتنا كاملة لمواجهة أستراليا، وعملنا بشكل مكثف تأهبًا لهذه المباراة”.

وتابع سعد الشهري: “نتمنى أن نصل إلى النهائي بأسلوبنا، وطريقة لعبنا التي سنحافظ عليها أمام أستراليا، إذ سنواجههم بالاستراتيجية الخاصة بنا.. ولدينا عناصر جيدة، وسنترقب غدًا خصمنا في النهائي”.

منتخب السعودية يسعى للتأهل الثالث

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد أستراليا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب باختاكور الأوزبكي.

ويسعى الأخضر الأولمبي لتحقيق الفوز على أستراليا، وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة في تاريخه بكأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث حل وصيفًا في نسختي 2013 و2020.