نجح المدير الفني سعد الشهري في ترك بصمة واضحة مع المنتخبات السعودية التي قام بتدريبها خلال السنوات الماضية، حتى صعد بالأخضر الأولمبي إلى منصات التتويج.

سعد الشهري مع الأخضر:

وتولى سعد الشهري مهمة تدريب المنتخبات في السنوات الأخيرة، وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث قاد الأخضر إلى وصافة كأس آسيا تحت 19 عامًا في 2016.

وقاد المنتخب السعودي للتأهل إلى كأس العالم تحت 20 عامًا في 2017، ووصل معه إلى منافسات دور الـ16، واحتل المركز الثاني في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في 2020.

كما قاد سعد الشهري المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، للتأهل إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، وواصل مشواره مع الأخضر ليحصد لقب كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 بعد الفوز على أوزبكستان.

المنتخب السعودي يتوج بالذهب:

وتألق الأخضر طوال منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه، ليحقق العديد من الأرقام القياسية، حيث إنه الأقوى هجوميًّا، ولم يستقبل أي هدف، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ المسابقة.

وحرص وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على تهنئة القيادة والاتحاد السعودي على هذا الإنجاز، كما وجه بتقديم مكافأة مالية تُقدر بمليون ريال لكل لاعب في المنتخب السعودي والمدير الفني سعد الشهري.