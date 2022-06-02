أكد مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، سعد الشهري على جاهزية اللاعبين لبطولة كأس آسيا 2022، متمنيًا التتويج باللقب للمرة الأولى.

الأخضر في كأس آسيا

ويتواجد المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في المجموعة الرابعة ضمن منافسات كأس آسيا 2022، ويبدأ مشواره ضد طاجيكستان، يوم غد الجمعة، على ملعب لوكوموتيف في طشقند عند الساعة السادسة مساء.

سعد الشهري يحلم بحصد اللقب

وقال سعد الشهري: “نحن جاهزون لهذه البطولة، وقد أتينا إلى هنا مثل بقية المنتخبات من أجل تقديم أفضل ما بوسعنا، خاصة بعد أن بلغنا المباراة النهائية في النسخة الماضية، ونأمل هذه المرة في أن نحصل على لقب كأس آسيا“.

وتابع: “بدأنا الاستعداد للبطولة بعد المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، وقد كنا نعمل مع هذا الفريق منذ فترة طويلة، ونحن جاهزون للمنافسة ولدينا لاعبون جيدون ومحترفون، ونحن نفهم بعضنا جيدًا، وننتظر الآن خوض المباراة الأولى”.

وأضاف سعد الشهري: “لا شك في أن جميع المجموعات قوية، وسنعمل على التعامل مع كل مباراة بالتدريج، وأنا أشدد على أنه يجب عدم الاستهانة بمنتخب طاجيكستان، خاصة وأنه غامض لبقية المنتخبات، بين نحن نعرف منتخبي الإمارات واليابان، ونحن ندرك صعوبة هذه المجموعة”.

وواصل خلال تصريحاته التي نقلها موقع الاتحاد الآسيوي، قائلًا: كل الفرق التي جاءت للبطولة تحمل نفس الطموح وهو الفوز بلقب البطولة، وهذا هو الحال بالنسبة لنا، لكن الفوز باللقب يحتاج لبذل مجهود أكبر إلى جانب احترام الفرق الأخرى.

واختتم سعد الشهري تصريحاته قائلًا: “نحن سنعمل على تقديم أفضل ما بوسعنا من أجل تمثيل السعودية بأفضل صورة ممكنة، حيث نريد أن نستمر بتحقيق الإنجازات”.