يأمل المدير الفني سعد الشهري في قيادة المنتخب السعودي الأولمبي لحصد لقب كأس آسيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه.

الأخضر في مواجهة أوزبكستان

ونجحت كتيبة سعد الشهري في الفوز على أستراليا بهدفين دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة القارية، فيما فاز منتخب أوزبكستان على اليابان بثنائية نظيفة في الدور ذاته.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد أوزبكستان، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وسط تمنيات بمواصلة تألق الأخضر والتتويج باللقب للمرة الأولى.

سعد الشهري يطمح بحصد اللقب

ويطمح سعد الشهري في تعويض خسارته مع الأخضر نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، إلا أنه خسر المباراة النهائية أمام منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون رد سجله في الشوط الإضافي الثاني.

وصرح سعد الشهري قائلًا: “هنالك اختلافات ضئيلة مقارنة بالنسخة الماضية، حيث كنا مستعدين بشكل أفضل في النسخة الماضية، لكن الآن نريد تعويض خسارة نهائي بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً وتحت 23 عاماً في الأعوام السابقة”.

ويملك لاعبو الأخضر الأولمبي خبرات كبيرة، نظرًا لمشاركة معظمهم مع أنديتهم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بجانب المستوى المميز الذي ظهروا عليه في كأس آسيا تحت 23 عامًا، ويحلموا استكمال تألقهم بحصد اللقب.