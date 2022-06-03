سلطت وكالة فرانس برس الضوء على السعوديات اللاتي اقتحمن عالم قيادة السيارات، واقتحمن أيضًا تفاصيل ومكونات المركبة وما تحت غطاء المحركات.

وقال التقرير: الآن تنتقل النساء السعوديات المتمكنات من خلف عجلة القيادة إلى تحت غطاء المحرك، متابعًا: في مرآب بترومين إكسبريس في جدة على ساحل البحر الأحمر، تجد النساء الآن يقمن بمهارة وخبرة بفحص الزيت وتغيير الإطارات، بحيث لم يعد عالم السيارات يقتصر على الرجال فقط في المملكة.

وأضاف التقرير: في البداية، واجهت المتدربات بعض الحواجز عند دخولهن مجالًا يهيمن عليه الذكور في جميع أنحاء العالم، وقالت العديدات منهن: إن الأشهر الأولى من عملهن زعزعت الثقة في نفوسهن بسبب صعوبة المجال، لكن بعد ذلك استمتعن بهذه المهنة.

تاج على الرؤوس:

قالت غادة أحمد لوكالة فرانس برس وهي ترتدي قفازات بيضاء ومعطفًا أزرق طويلًا: إنه شيء جديد بالنسبة للجميع، وبينما كنا نكافح لتعلم الأساسيات، مررت بلحظات تساءلت فيها عن جدوى ما أفعله، ومع تحسن مهاراتي، زادت ثقتي بنفسي.

وتابعت قائلة: لم يكن الأمر كله بسبب زيادة ثقتي في نفسي، ولكن أيضًا بتشجيع العملاء.

وأردفت: الموقف الحقيقي الذي جعلني أستمر في عملي هو عندما جاء رجل إلي قائلًا: أنا فخور جدًّا بك، أنت تشرفينا، وأنتن تاج على رؤوسنا.

دعم الأزواج:

وفي السياق نفسه، قالت السيدة علا فليمبان، 44 عامًا وأم لأربعة أطفال: إنها سألت زوجها، رأفت فليمبان عما إذا كان بمقدورها العمل في هذا المجال، ووافق على ذلك، بل أيضًا ساعدها في التحضير للمقابلة بتعليمها أسماء قطع الغيار.

وقالت: الآن لديّ خبرة في أنواع السيارات المختلفة وكيفية تغيير الزيت وكيفية فحص السيارات مضيفة أن دعم زوجها ساعدها في التعامل مع أقاربها المشككين في قدرتها على النجاح.

وقال نائب رئيس بترومين، طارق جافيد: إن شركته واثقة من أن هذه المبادرة ستشجع المزيد من النساء على الانضمام إلى صناعة السيارات في جميع المراحل.

بيئة آمنة:

وقالت أنغام الجداوي، 30 عامًا: هذا المجال متعب شأنه شأن جميع المهن، فمهنة الطبيب صعبة وغير مريحة، ونحن أيضًا كذلك، الفارق أننا نتعامل مع سيارات ونحمل أيضًا بين أيدينا أرواح الناس.

وأضافت: حققت الوظيفة لي هدفًا اعتقدت أنه مستحيل، فكان حلمي أن أدخل قطاع السيارات، لكن هذا المجال لم يكن متاحًا منذ سنوات؛ لذلك عندما أتيحت الفرصة، تقدمت بطلب على الفور، الآن إذا واجهتني مشكلة في منتصف الطريق أعرف كيف أتصرف.