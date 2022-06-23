قال وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، مساء أمس الأربعاء: إن العبور الأخير لسفن روسيا والصين العسكرية بالقرب من ساحل اليابان مثير للقلق.

وذكرت صحيفة “ماينيتشي”، أن “كيشي أعرب عن قلقه إزاء حقيقة أن ما يقرب من 10 سفن روسية وصينية كانت تتحرك في أنحاء اليابان في مثل هذه الفترة القصيرة وعلى طرق مماثلة”.

وأكد كيشي تقارير إعلامية أفادت بأن خمس سفن تابعة للبحرية الروسية أبحرت سابقًا جنوبي جزيرة هوكايدو في المحيط الهادي، ثم مرت عبر مضيق تسوشيما ودخلت بحر اليابان.

استعراض للقوة:

ووصف نوبو كيشي مثل هذه التصرفات بأنها “استعراض للقوة” وحذر منها في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للوزير، مرت ست سفن تابعة للبحرية الصينية يومي الثلاثاء والأربعاء بالقرب من محافظة أوكيناوا اليابانية، ثم غادرت بحر الصين الشرقي باتجاه المحيط الهادئ.

وقال وزير الدفاع الياباني: إن طوكيو تراقب الوضع عن كثب فيما يتعلق بتحليق 29 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية في اليوم السابق بمنطقة تحديد الدفاع الجوي التي أعلنتها سلطات تايوان من جانب واحد.