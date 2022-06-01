أكد برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن المشاريع التي تندرج تحت برنامج وافي البيع على الخارطة، سيكون التسليم فيها خلال ثلاث سنوات كحد أقصى.

وتابع البرنامج عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، ردًا على استفسارات في هذا الشأن، أنه يمكن للمستفيدين الاطلاع على تفاصيل التسليم، وغيره من البنود من خلال العقد.

القرض العقاري المدعوم:

ويُقدم برنامج سكني خيار القرض العقاري المدعوم لمستفيديه بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول باختيار إحدى الوحدات تحت الإنشاء التي يوفّرها البرنامج من خلال موقعه وتطبيقه ضمن 115 مشروعًا توفّر نحو 150 ألف وحدة سكنية، أو بالاستفادة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وفق احتياجاتهم ورغباتهم.