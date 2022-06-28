يُعد النجم سلمان الفرج من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في السنوات الأخيرة، وساهم في تتويجه بالعديد من البطولات المحلية والقارية.

سلمان الفرج يتألق:

ويُقدم سلمان الفرج مستوى مميزًا مع الهلال، وأصبح أكثر لاعب تحقيقًا للقب الدوري السعودي للمحترفين في تاريخ المسابقة المحلية، برصيد 7 ألقاب.

ووصل مايسترو الهلال إلى البطولة رقم 19 بقميص الفريق الأول لكرة القدم، بعدما توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين 7 مرات، كأس ولي العهد 4 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي 3 مرات لكل منهما.

وساهم سلمان الفرج في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للقب دوري أبطال آسيا مرتين، ليشارك الزعيم في بطولة كأس العالم للأندية.

الهلال بطلًا للدوري:

ولعب الهلال ضد الفيصلي على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح الزعيم في الفوز بهدفين مقابل هدف ليتوج باللقب.

وشهد الموسم الرياضي الحالي منافسة قوية بين الزعيم والاتحاد على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم تُحسم سوى في الجولة الأخيرة، حيث فاز الأزرق، وتعثر العميد بتعادل سلبي ضد الباطن.