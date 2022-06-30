تتزين سماء المملكة والمنطقة العربية؛ اليوم ولمدة عدة ليال، بشريط درب التبانة والذي يمكن رؤيته بالعين المجردة.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة: “عشاق رصد السماء في السعودية والوطن العربي على موعد اعتبارًا من مساء اليوم الخميس 30 يونيو 2022 ولبضعة ليالي مقبلة”.

وأوضحت أنه لرؤية شريط درب التبانة بالعين المجردة بالأفق الجنوبي من موقع مظلم بعيدًا عن أضواء المدن (وليس من البيت) عند منتصف الليل في الوقت الحالي.

ظواهر تزين سماء المملكة

وقد شهدت سماء المملكة عددًا من الظواهر الفلكية خلال الفترة الماضية؛ ففي 22 يونيو الجاري؛ أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن سماء المملكة والوطن العربي على موعد قبل شروق الشمس يوم الخميس 23 يونيو 2022، مع عنقود الثريا أعلى اليسار (أو 5.5 درجة إلى الشمال السماوي) من كوكب الزهرة بالأفق الشمال الشرقي.

صندوق مجوهرات كوني

وأشارت إلى أنه ليست هناك حاجة لاستخدام المنظار لرصد الثريا، حيث سيظهران في نفس مجال الرؤية وسيبدو المنظر كصندوق مجوهرات كوني.

البدر العملاق

وفي 14 يونيو الجاري رصدت الجمعية الفلكية بجدة القمر البدر لشهر ذي القعدة، والذي زين السماء طوال الليل.