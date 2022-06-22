أعلنت الجمعية الفلكية بجدة عن ظاهرة فلكية ينتظر رصدها قبل شروق الشمس يوم الخميس 23 يونيو 2022.

وأوضحت أن سماء المملكة والوطن العربي على موعد قبل شروق الشمس يوم الخميس 23 يونيو 2022، مع عنقود الثريا أعلى اليسار (أو 5.5 درجة إلى الشمال السماوي) من كوكب الزهرة بالأفق الشمال الشرقي.

صندوق مجوهرات كوني:

وأشارت إلى أنه ليس هناك حاجة لاستخدام المنظار لرصد الثريا، حيث سيظهران في نفس مجال الرؤية وسيبدو المنظر كصندوق مجوهرات كوني.

البدر العملاق:

وفي 14 يونيو الجاري رصدت الجمعية الفلكية بجدة القمر البدر لشهر ذي القعدة، والذي زين السماء طوال الليل.

وظهر القمر البدر العملاق لهذا العام أكثر إشراقًا بنسبة 16%، فكان حجمه الظاهري أكبر بنسبة 6% عن المتوسط، ولذلك لم يلاحظ فرق في حجمه الظاهري مقارنة بأقمار البدر المعتادة.