تصدر سهم رتال للتطوير العقاري في أول تداول له بسوق الأسهم السعودية الرئيسية ارتفاعات الأسهم وقيم وأحجام التداول في مستهل جلسة اليوم الاثنين.

ارتفاع سهم رتال:

وارتفع سهم “رتال” بنسبة 5% عند سعر 126 ريالاً، متصدراً قيم التداولات بنحو 56.51 مليون ريال بعدد 445.27 ألف سهم.

يأتي ذلك فيما تراجع المؤشر الرئيسي للسوق “تاسي” بنسبة 0.21% ما يعادل 24.1 نقطة إلى مستوى 11488.91 نقطة.

وبدأ اليوم الاثنين إدراج وتداول شركة رتال للتطوير العمراني في السوق السعودية الرئيسية كثامن إدراج خلال العام الجاري.